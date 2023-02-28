Vicente Conelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Conelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Conelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Conelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Conelli 7 Ocak 2003 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Vicente Javier Conelli González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Conelli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rc Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Vicente Conelli'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vicente Conelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicente Conelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vicente Conelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Conelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2021 yılında Unión Española

Vicente Conelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Conelli şuan Unión Española takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Vicente Conelli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.