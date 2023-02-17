Vicente Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vicente Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vicente Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vicente Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Fernandez 17 Şubat 1999 tarihinde San Bernardo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Vicente Felipe Fernández Godoy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Fernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Vicente Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vicente Fernandez'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Vicente Fernandezboyu ve yaşı kaç

Vicente Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicente Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Vicente Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında La Calera

31 Aralık 2018 yılında Catolica U19

1 Ocak 2019 yılında U. Católica

26 Ağu 2019 yılında S. Morning

31 Aralık 2019 yılında U. Católica

7 Ocak 2020 yılında Palestino

15 Şubat 2021 yılında U. Católica

27 Şubat 2021 yılında Palestino

3 Şubat 2023 yılında CA Talleres

Vicente Fernandez kimdir

Vicente Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Fernandez şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vicente Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U20 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vicente Fernandez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Magnus Kaastrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Kaastrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Magnus Kaastrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Kaastrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Zannier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Zannier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Zannier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Zannier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rezan Corlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezan Corlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rezan Corlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rezan Corlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giuliano Cerato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Cerato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giuliano Cerato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giuliano Cerato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları