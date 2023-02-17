Vicente Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Fernandez 17 Şubat 1999 tarihinde San Bernardo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Vicente Felipe Fernández Godoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Fernandez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Vicente Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vicente Fernandez'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Vicente Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicente Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vicente Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2018 yılında La Calera

31 Aralık 2018 yılında Catolica U19

1 Ocak 2019 yılında U. Católica

26 Ağu 2019 yılında S. Morning

31 Aralık 2019 yılında U. Católica

7 Ocak 2020 yılında Palestino

15 Şubat 2021 yılında U. Católica

27 Şubat 2021 yılında Palestino

3 Şubat 2023 yılında CA Talleres

Vicente Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Fernandez şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Vicente Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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