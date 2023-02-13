Vicente İborra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente İborra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente İborra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente İborra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente İborra 16 Ocak 1988 tarihinde Moncada şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vicente Iborra de la Fuente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente İborra Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Vicente İborra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vicente İborra'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vicente İborra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/iborra_vicente

http://www.instagram.com/v8iborra/

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Vicente İborra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vicente İborra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vicente İborra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente İborra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Levante UD Alty

1 Temmuz 2004 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2007 yılında Levante B

1 Ocak 2008 yılında Levante

16 Ağu 2013 yılında Sevilla

6 Temmuz 2017 yılında Leicester

7 Ocak 2019 yılında Villarreal

29 Temmuz 2022 yılında Levante

30 Haziran 2023 yılında Villarreal

Vicente İborra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente İborra şuan Levante takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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