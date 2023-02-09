Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vicente ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vicente

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente 10 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vicente Junio de Moura Reis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vicente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vicente'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vicenteboyu ve yaşı kaç

Vicente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vicente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Vicente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında Recife U20

31 Aralık 2018 yılında Jacuipense-BA

7 Mayıs 2019 yılında Recife U20

13 Mart 2020 yılında Jacuipense-BA

10 Aralık 2021 yılında EC Vitória

31 Aralık 2022 yılında Jacuipense-BA

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Vicente kimdir

Vicente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vicente nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Abdest alırken depreme yakalandı! Boynu kırıldı! " Beni sokakta bulmuşlar!"
Abdest alırken depreme yakalandı! Boynu kırıldı! " Beni sokakta bulmuşlar!"
Bruno Zuculini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Zuculini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bruno Zuculini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Zuculini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Kranevitter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Kranevitter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Kranevitter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Kranevitter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Merve Tokaz kimdir , kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? CNN muhabiri Merve Tokaz'ın Biyografisi
Merve Tokaz kimdir , kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? CNN muhabiri Merve Tokaz'ın Biyografisi
Depremde mucize: Gaziantep'te 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Depremde mucize: Gaziantep'te 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor