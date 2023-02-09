Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente 10 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vicente Junio de Moura Reis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vicente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vicente'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vicente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vicente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vicente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında Recife U20

31 Aralık 2018 yılında Jacuipense-BA

7 Mayıs 2019 yılında Recife U20

13 Mart 2020 yılında Jacuipense-BA

10 Aralık 2021 yılında EC Vitória

31 Aralık 2022 yılında Jacuipense-BA

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Vicente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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