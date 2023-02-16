Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vicente ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente 30 Nisan 1983 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wellington da Silva Vicente şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vicente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vicente'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vicenteboyu ve yaşı kaç

Vicente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vicente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Marília

1 Aralık 2007 yılında Iraty SC

1 Ocak 2008 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2008 yılında Iraty SC

7 Aralık 2008 yılında Coritiba FC

8 Temmuz 2009 yılında Iraty SC

14 Temmuz 2009 yılında Ponte Preta

23 Ağu 2010 yılında Iraty SC

1 Eylül 2010 yılında Ceará SC

1 Aralık 2011 yılında Iraty SC

27 Aralık 2011 yılında São Caetano

1 Mayıs 2012 yılında Iraty SC

18 Temmuz 2012 yılında Ceará SC

30 Kasım 2014 yılında Iraty SC

15 Aralık 2014 yılında São Bernardo-SP

1 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2016 yılında Capivariano FC

11 Mayıs 2016 yılında CS Sergipe-SE

7 Temmuz 2017 yılında Botafogo-SP

13 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2018 yılında Alagoinhas-BA

1 Ocak 2019 yılında Fluminense-BA

8 Ocak 2020 yılında Alagoinhas-BA

Vicente kimdir

Vicente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Vicente nereli

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