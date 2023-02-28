Vicente Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Pizarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Pizarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Pizarro 5 Kasım 2002 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Vicente Tomás Pizarro Durcudoy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Pizarro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Vicente Pizarro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Vicente Pizarro'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vicente Pizarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicente Pizarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vicente Pizarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Pizarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Colo Colo

Vicente Pizarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Pizarro şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Vicente Pizarro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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