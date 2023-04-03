Vicente Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Reyes 19 Kasım 2003 tarihinde Charleston, South Carolina şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Şili,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Vicente Phillip Reyes Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Reyes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cale Management yapmaktadır. Vicente Reyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vicente Reyes'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vicente Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicente Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vicente Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2020 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2020 yılında Atlanta Academy

7 Ocak 2022 yılında ATL UTD 2

Vicente Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Reyes şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Vicente Reyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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