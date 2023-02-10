Vicente Taborda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicente Taborda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicente Taborda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicente Taborda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicente Taborda 14 Haziran 2001 tarihinde Gualeguay şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicente Taborda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Vicente Taborda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 22 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Vicente Taborda'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vicente Taborda Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vicente Taborda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vicente Taborda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicente Taborda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Boca Juniors II

22 Haziran 2022 yılında Platense

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Vicente Taborda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicente Taborda şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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