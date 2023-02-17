Vicko Sevelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vicko Sevelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vicko Sevelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vicko Sevelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vicko Sevelj 19 Eylül 2000 tarihinde Dubrovnik şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vicko Ševelj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vicko Sevelj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Vicko Sevelj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vicko Sevelj'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vicko Sevelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vicko Sevelj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vicko Sevelj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vicko Sevelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında FK Sarajevo

11 Şubat 2022 yılında Akron Togliatti

4 Mart 2022 yılında FK Sarajevo

8 Nisan 2022 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2022 yılında FK Sarajevo

3 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Vicko Sevelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vicko Sevelj şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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