Vico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vico 3 Aralık 1996 tarihinde Cascavel şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius Duarte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vico Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Vico, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vico'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vicoduarte11/

Vico Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Grêmio

11 Eylül 2019 yılında Ponte Preta

22 Ocak 2020 yılında Grêmio

23 Ocak 2020 yılında EC Vitória

19 Ocak 2022 yılında CRB

7 Ağu 2022 yılında Dhofar Club

1 Ocak 2023 yılında Atlético-GO

Vico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vico şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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