Victhor Gabriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victhor Gabriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victhor Gabriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victhor Gabriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victhor Gabriel 20 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victhor Gabriel Alves Barros şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victhor Gabriel Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olé Sport & Business yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Victhor Gabriel'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victhor Gabriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victhor Gabriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victhor Gabriel şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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