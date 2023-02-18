Victor Amos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Amos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Amos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Amos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Amos 5 Mart 1999 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Amos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Amos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Amos'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Amos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Amos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Amos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Amos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Mladost U19

1 Ocak 2019 yılında Mladost

25 Ocak 2021 yılında Sloga Kraljevo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2022 yılında Trayal

Victor Amos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Amos şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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