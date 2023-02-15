Victor Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Andersson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Andersson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Andersson 22 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Guatemala uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Victor David Andersson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Andersson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Andersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 24 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Andersson'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Victor Anderssonboyu ve yaşı kaç

Victor Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vasalund Jgd.

1 Ocak 2020 yılında Djurgården Jgd.

1 Ocak 2021 yılında AIK U17

1 Ocak 2022 yılında AIK U19

24 Ekim 2022 yılında AIK

Victor Andersson kimdir

Victor Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Andersson şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nacka United FF (-2019), Vasalunds IF (2019), Djurgårdens IF (2020), AIK Solna (2021-)

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Victor Andersson nereli

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