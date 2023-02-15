Victor Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Andersson 24 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Andersson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Andersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Andersson'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Onsala BK

8 Ocak 2018 yılında Tvååkers IF

1 Ağu 2018 yılında Onsala BK

8 Ocak 2022 yılında Värnamo

11 Ağu 2022 yılında Ljungskile

30 Kasım 2022 yılında Värnamo

Victor Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Andersson şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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