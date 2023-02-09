Victor Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Andrade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Andrade

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Andrade 30 Eylül 1995 tarihinde Aracajú şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Andrade Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Andrade Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Andrade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Andrade'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Andradeboyu ve yaşı kaç

Victor Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Santos FC

11 Temmuz 2014 yılında Benfica B

1 Temmuz 2015 yılında Benfica

1 Şubat 2016 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2016 yılında Benfica

21 Temmuz 2016 yılında 1860 München

30 Haziran 2017 yılında Benfica

29 Ağu 2017 yılında Estoril Praia

30 Temmuz 2018 yılında Chapecoense

30 Haziran 2019 yılında Estoril Praia

23 Ocak 2020 yılında Goiás EC

10 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında Suwon FC

1 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2021 yılında Remo

3 Şubat 2022 yılında Vila Nova FC

Victor Andrade kimdir

Victor Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Andrade şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Victor Andrade nereli

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