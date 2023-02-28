Victor Arguello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Arguello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Arguello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Arguello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Arguello {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Arguello Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına - tarihinde katılmıştır. Victor Arguello'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Victor Arguello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Arguello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Arguello şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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