Victor Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Ayala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Ayala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ayala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Ayala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Ayala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Ayala 1 Ocak 1988 tarihinde Eusebio Ayala şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Hugo Ayala Núñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Ayala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Ayala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Ayala'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Ayala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Ayala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Ayala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Ayala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2007 yılında Libertad

1 Ocak 2008 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2009 yılında Libertad

14 Temmuz 2012 yılında Lanús

19 Temmuz 2016 yılında Al-Nassr FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2018 yılında Barcelona SC

16 Temmuz 2018 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2021 yılında Sol de América

31 Ocak 2022 yılında CS Ameliano

1 Temmuz 2022 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Victor Ayala kimdir

Victor Ayala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Ayala şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Ayala nereli

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