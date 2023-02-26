Victor Azia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Azia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Azia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Azia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Azia 23 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Azia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Azia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Victor Azia'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Azia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Azia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Azia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Azia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Azia şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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