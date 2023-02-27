Victor Balta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Balta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Balta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Balta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Balta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Balta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Balta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Balta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Balta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Balta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Balta 3 Ocak 1986 tarihinde Iquitos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Julio Rodolfo Balta Mori şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Balta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Balta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Victor Balta'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Balta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Balta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Balta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Balta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Universitario

1 Ocak 2006 yılında A. Cochahuayco

31 Aralık 2006 yılında Universitario

1 Ocak 2010 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2011 yılında Universitario

1 Ocak 2012 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2015 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2016 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2018 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2019 yılında Sport Huancayo

Victor Balta kimdir

Victor Balta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Balta şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Balta nereli

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