Victor Blixt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Blixt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Blixt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Blixt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Blixt 16 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Blixt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Victor Blixt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Blixt'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Blixt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Blixt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Blixt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Blixt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2018 yılında Österlen FF

11 Ağu 2021 yılında Helsingborgs IF

Victor Blixt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Blixt şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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