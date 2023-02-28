Victor Bogaciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Bogaciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Bogaciuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Bogaciuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Bogaciuc 17 Ekim 1999 tarihinde Rezina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Bogaciuc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Victor Bogaciuc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Victor Bogaciuc'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Bogaciuc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/victorbg_99/

Victor Bogaciuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Bogaciuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Bogaciuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Bogaciuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Zimbru Chisinau

1 Mart 2020 yılında FC Petrocub

Victor Bogaciuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Bogaciuc şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Bogaciuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbru Chișinău

Moldova takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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