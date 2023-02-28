Victor Buga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Buga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Buga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Buga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Buga 29 Haziran 1994 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Buga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Buga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 3 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Buga'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Buga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bugavictor13/

Victor Buga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Buga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Buga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Buga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2015 yılında FC Petrocub

30 Haziran 2016 yılında Zimbru Chisinau

17 Şubat 2017 yılında FC Petrocub

1 Mart 2018 yılında Zimbru Chisinau

21 Şubat 2019 yılında Energeticianul

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2021 yılında Milsami

Victor Buga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Buga şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Buga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Zimbru Chișinău

Moldova U21 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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