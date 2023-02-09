Victor Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Cabrera 7 Şubat 1993 tarihinde Lules şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Cabrera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hernan Berman yapmaktadır. Victor Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Cabrera'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında Montreal

31 Aralık 2015 yılında River Plate II

23 Ocak 2016 yılında Montreal

20 Kasım 2019 yılında Houston

12 Şubat 2021 yılında Tigre

Victor Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Cabrera şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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