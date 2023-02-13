Victor Camarasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Camarasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Camarasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Camarasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Camarasa 28 Mayıs 1994 tarihinde Meliana şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Camarasa Ferrando şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Camarasa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Victor Camarasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Camarasa'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Camarasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vicama8

http://www.instagram.com/vicama8/

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Victor Camarasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Camarasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Camarasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Camarasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CF Cracks

1 Temmuz 2012 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında Levante B

1 Temmuz 2014 yılında Levante

11 Ağu 2016 yılında Alavés

30 Haziran 2017 yılında Levante

1 Temmuz 2017 yılında Betis

9 Ağu 2018 yılında Cardiff

30 Haziran 2019 yılında Betis

7 Ağu 2019 yılında Crystal Palace

12 Ocak 2020 yılında Betis

13 Ocak 2020 yılında Alavés

20 Temmuz 2020 yılında Betis

31 Ocak 2023 yılında Real Oviedo

Victor Camarasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Camarasa şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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