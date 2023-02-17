Victor Camps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Camps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Camps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Camps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Camps 14 Mart 2001 tarihinde Turnhout şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Camps Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Camps, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Camps'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Camps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Camps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Victor Camps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Camps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında PSV U17

1 Temmuz 2018 yılında Mustangs

1 Ağu 2020 yılında Saint Francis U

13 Temmuz 2022 yılında Dessel Sport

Victor Camps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Camps şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Camps Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PSV (2009-2018)

Belçika U16 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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