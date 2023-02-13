Victor Campuzano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Campuzano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Campuzano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Campuzano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Campuzano 31 Mayıs 1997 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Campuzano Bonilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Campuzano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feel Winner yapmaktadır. Victor Campuzano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Campuzano'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Campuzano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vcampuzano23/

Victor Campuzano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Campuzano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Victor Campuzano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Campuzano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2014 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

13 Temmuz 2018 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2019 yılında Espanyol

1 Şubat 2021 yılında Sporting Gijón

Victor Campuzano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Campuzano şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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