Victor Cantillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Cantillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Cantillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Cantillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Cantillo 15 Ekim 1993 tarihinde Ciénaga şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Danilo Cantillo Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Cantillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Victor Cantillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Victor Cantillo'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Cantillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/victorcanty

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http://www.instagram.com/victorcantillo_oficial/

Victor Cantillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Cantillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Cantillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Cantillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Leones FC

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2017 yılında Junior FC

9 Ocak 2020 yılında Corinthians

Victor Cantillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Cantillo şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Victor Cantillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 3 numaralı formasıyla 17 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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