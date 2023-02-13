Victor Chust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Chust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Chust kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Chust ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Chust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Chust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Chust

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Chust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Chust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Chust 5 Mart 2000 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Chust García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Chust Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borja Couce yapmaktadır. Victor Chust, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Chust'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Victor Chust Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ChustVictor

http://www.instagram.com/victorchust5/

Victor Chustboyu ve yaşı kaç

Victor Chust Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Chust isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Chust Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Chust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2021 yılında Real

10 Ağu 2021 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2022 yılında Real

6 Temmuz 2022 yılında Cádiz CF

Victor Chust kimdir

Victor Chust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Chust şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Valencia (-2012), Real Madrid (2012-2019)

Victor Chust Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Victor Chust nereli

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