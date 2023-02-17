Victor Corneillie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Corneillie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Corneillie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Corneillie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Corneillie 3 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Corneillie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGS yapmaktadır. Victor Corneillie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Corneillie'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Corneillie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Corneillie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Victor Corneillie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Corneillie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Saint-Amand

1 Eylül 2019 yılında Grande-Synthe

1 Temmuz 2020 yılında Olym. Charleroi

1 Temmuz 2022 yılında La Louvière

Victor Corneillie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Corneillie şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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