Victor Cuesta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Cuesta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Cuesta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Cuesta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Cuesta 19 Kasım 1988 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin,Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Leandro Cuesta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Cuesta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Victor Cuesta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Cuesta'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Cuesta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victor_cuesta14/

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Victor Cuesta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Cuesta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Cuesta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Cuesta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Defensa

30 Haziran 2011 yılında Arsenal Sarandí

20 Temmuz 2013 yılında Huracán

30 Haziran 2014 yılında Arsenal Sarandí

13 Ağu 2014 yılında Independiente

2 Mart 2017 yılında Internacional

12 Nisan 2022 yılında Botafogo

31 Aralık 2023 yılında Internacional

Victor Cuesta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Cuesta şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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