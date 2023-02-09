Victor Daniel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Daniel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Daniel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Daniel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Daniel 5 Nisan 2000 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Daniel Cristalino Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Daniel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Daniel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına - tarihinde katılmıştır. Victor Daniel'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Daniel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Daniel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Daniel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Daniel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2022 yılında FC Cascavel

3 Ağu 2022 yılında Londrina-PR

Victor Daniel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Daniel şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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