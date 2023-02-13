Victor Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Diaz 12 Haziran 1988 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor David Díaz Miguel şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Victor Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 4 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Victor Diaz'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vdiazmiguel/

Victor Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2010 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2011 yılında Celta Vigo B

14 Temmuz 2012 yılında CD Lugo

11 Temmuz 2014 yılında Recr. Huelva

18 Ağu 2015 yılında CD Leganés

4 Temmuz 2017 yılında Granada

Victor Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Diaz şuan Granada takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.