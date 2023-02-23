Victor Dican kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Dican Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Dican adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Dican Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Dican 11 Ekim 2000 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Robert Dican şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Dican Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Victor Dican, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Dican'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Dican Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Dican isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Dican Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Dican futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Metalurg. Cugir

1 Temmuz 2019 yılında U Cluj

26 Ocak 2022 yılında FC Botosani

Victor Dican Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Dican şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Victor Dican Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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