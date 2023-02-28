Victor Dodon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Dodon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Dodon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Dodon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Dodon 1 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Dodon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına - tarihinde katılmıştır. Victor Dodon'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Dodon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v1ktorash_jr_football

Victor Dodon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Dodon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Dodon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Dodon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Dodon şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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