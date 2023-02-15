Victor Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Eriksson 17 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Eriksson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Victor Eriksson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 1 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Victor Eriksson'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında Värnamo

Victor Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Eriksson şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Victor Eriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsveç takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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