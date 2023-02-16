Victor Ferraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Ferraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Ferraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Ferraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Ferraz 14 Ocak 1988 tarihinde João Pessoa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victor Ferraz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Ferraz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Victor Ferraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Ferraz'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Ferraz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorferraz04/

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Victor Ferraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Ferraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Ferraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Ferraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında EC São José

1 Ocak 2010 yılında Marabá-PA

1 Temmuz 2010 yılında Atlético-GO

1 Temmuz 2011 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2012 yılında Bragantino

15 Ağu 2012 yılında Coritiba FC

25 Haziran 2014 yılında Santos FC

1 Ocak 2020 yılında Grêmio

12 Nisan 2022 yılında Náutico

Victor Ferraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Ferraz şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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