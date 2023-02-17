Victor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Garcia 11 Haziran 1994 tarihinde Cúa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Venezuela,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Hugo García Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Garcia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Victor Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Garcia'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorgarcia2g/

Victor Garciaboyu ve yaşı kaç

Victor Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dep. La Guaira

28 Ocak 2013 yılında FC Porto B

31 Aralık 2013 yılında Dep. La Guaira

1 Ocak 2014 yılında FC Porto B

8 Ağu 2016 yılında Nacional

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

28 Ağu 2017 yılında Vit. Guimarães

23 Ocak 2019 yılında Famalicão

30 Haziran 2019 yılında Vit. Guimarães

17 Eylül 2020 yılında Alcorcón

1 Ağu 2022 yılında Moreirense

Victor Garcia kimdir

Victor Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Garcia şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Victor Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Victor Garcia nereli

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