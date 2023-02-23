Victor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Garcia 31 Mayıs 1994 tarihinde Requena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Garcia Marín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Garcia Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Phsport yapmaktadır. Victor Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Garcia'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AE Prat

1 Temmuz 2014 yılında CD Tenerife

23 Temmuz 2015 yılında Pobla de Mafumet CF

30 Haziran 2016 yılında CD Tenerife

17 Temmuz 2016 yılında Badalona

23 Temmuz 2017 yılında UCAM Murcia

1 Temmuz 2018 yılında CD Ebro

3 Temmuz 2019 yılında Castellón

1 Temmuz 2021 yılında Slask Wroclaw

Victor Garcia kimdir

Victor Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Garcia şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Victor Garcia nereli

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