Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, Anadolu Efes'e karşı savunmada hatalar yaptıkları için kaybettiklerini söyledi.

Gran Canaria, THY Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 93-74 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gran Canaria Başantrenörü Victor Garcia, "Savunmada hatalar yaparak maçı kaybettik. İlk periyodun sonunda ve ikinci periyotta iyi oynadık. Ancak bunu sürdüremedik. İkinci yarıda onların bize iyi reaksiyon vereceğini tahmin ettik. Bizim buna karşılık verdiğimiz reaksiyon onlarınki kadar iyi olmadı. Boş atış fırsatları verdik ve maçı kaybettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA