Victor Goransson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Goransson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Goransson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Goransson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Goransson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Goransson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Goransson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Goransson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Goransson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Goransson 28 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Goransson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Goransson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Goransson'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Goranssonboyu ve yaşı kaç

Victor Goransson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Goransson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Goransson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Goransson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Helsingborg U19

10 Şubat 2021 yılında Helsingborgs IF

30 Temmuz 2022 yılında Ängelholms FF

30 Kasım 2022 yılında Helsingborgs IF

Victor Goransson kimdir

Victor Goransson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Goransson şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Helsingborgs IF (-2020)

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Victor Goransson nereli

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