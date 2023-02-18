Victor Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Guzman 3 Şubat 1995 tarihinde Tonalá, Jalisco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Alfonso Guzmán Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Guzman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Victor Guzman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Guadalajara takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Guzman'nin Deportivo Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Guzman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GuzmanPocho

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http://www.instagram.com/pochoguzman95/

Victor Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chivas Rayadas

1 Temmuz 2014 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2015 yılında Pachuca

31 Aralık 2016 yılında Guadalajara U20

1 Ocak 2017 yılında Pachuca

1 Ocak 2023 yılında Chivas

Victor Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Guzman şuan Deportivo Guadalajara takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Guzman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlas Guadalajara (-2011)

Meksika takımında 6 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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