Victor Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Karlsson 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Karlsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Victor Karlsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Karlsson'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Karlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Karlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2021 yılında Varbergs BoIS

18 Temmuz 2022 yılında Norrby

30 Kasım 2022 yılında Varbergs BoIS

Victor Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Karlsson şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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