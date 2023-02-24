Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor 4 Ocak 1995 tarihinde Cuiabà şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Victor da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Victor'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chievo U17

1 Temmuz 2011 yılında Chievo U19

1 Temmuz 2014 yılında Pescara

1 Şubat 2015 yılında Chievo Verona

2 Şubat 2015 yılında Brescia

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

25 Temmuz 2015 yılında Teramo

31 Ocak 2016 yılında Chievo Verona

5 Şubat 2016 yılında NK Istra

30 Haziran 2016 yılında Chievo Verona

25 Ağustos 2016 yılında Perugia

15 Ocak 2017 yılında Chievo Verona

16 Ocak 2017 yılında Lupa Roma

30 Haziran 2017 yılında Chievo Verona

21 Temmuz 2017 yılında Fermana

14 Ocak 2019 yılında Chievo Verona

15 Ocak 2019 yılında AJ Fano

30 Haziran 2019 yılında Chievo Verona

23 Ağustos 2019 yılında Virtus Verona

21 Eylül 2020 yılında KF Vllaznia

25 Temmuz 2022 yılında Olympiakos N.

19 Ağustos 2022 yılında FK Partizani

Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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