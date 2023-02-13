Victor Laguardia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Laguardia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Laguardia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Laguardia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Laguardia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Laguardia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Laguardia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Laguardia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Laguardia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Laguardia 5 Kasım 1989 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Víctor Laguardia Cisneros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Laguardia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Victor Laguardia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Laguardia'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Laguardiaboyu ve yaşı kaç

Victor Laguardia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Laguardia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Laguardia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Laguardia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2007 yılında Uni. Zaragoza

1 Temmuz 2008 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2010 yılında Real Zaragoza

1 Ağu 2011 yılında Las Palmas

30 Haziran 2012 yılında Real Zaragoza

31 Ağu 2012 yılında Alcorcón

30 Haziran 2013 yılında Real Zaragoza

11 Temmuz 2014 yılında Alavés

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2022 yılında Alavés

Victor Laguardia kimdir

Victor Laguardia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Laguardia şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Victor Laguardia nereli

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