Victor Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Larsson 19 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Larsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Victor Larsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Larsson'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Malmö U19

16 Ağu 2019 yılında Torns IF

1 Ocak 2021 yılında Värnamo

Victor Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Larsson şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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