Victor Lekhal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Lekhal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Lekhal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Lekhal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Lekhal 27 Şubat 1994 tarihinde Fécamp şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Lekhal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Lekhal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 10 Mart 2014 tarihinde katılmıştır. Victor Lekhal'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Lekhal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorlekhal/

Victor Lekhal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Lekhal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Victor Lekhal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Lekhal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2014 yılında AC Le Havre

5 Ocak 2016 yılında US Avranches

30 Haziran 2016 yılında AC Le Havre

Victor Lekhal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Lekhal şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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