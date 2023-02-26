Victor Letsoalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Letsoalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Letsoalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Letsoalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Letsoalo 1 Nisan 1993 tarihinde Ga-Molepo, Limpopo şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sepana Victor Letsoalo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Letsoalo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Letsoalo'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Letsoalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Letsoalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Victor Letsoalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Letsoalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Baroka FC

1 Ocak 2017 yılında Baroka Res.

28 Şubat 2017 yılında Baroka FC

13 Temmuz 2017 yılında Bloem. Celtic

20 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Victor Letsoalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Letsoalo şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Victor Letsoalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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