Victor Lobry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Lobry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Lobry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Lobry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Lobry 16 Haziran 1995 tarihinde Soissons şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Lobry Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. Victor Lobry, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Lobry'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Lobry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victor.lobry/

Victor Lobry Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Lobry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Victor Lobry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Lobry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Aralık 2013 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2017 yılında Limoges FC

1 Temmuz 2018 yılında Tours FC

23 Temmuz 2019 yılında US Avranches

1 Temmuz 2020 yılında Pau FC

20 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

Victor Lobry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Lobry şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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