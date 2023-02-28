Victor Mbaoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mbaoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Mbaoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Victor Mbaoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Victor Mbaoma 20 Ekim 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Victor Mbaoma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Victor Mbaoma, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Mbaoma'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Victor Mbaoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Victor Mbaoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Remo Stars FC
1 Ocak 2018 yılında Akwa United
4 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC
19 Temmuz 2019 yılında Enyimba Aba
1 Temmuz 2022 yılında MC Alger
31 Ocak 2023 yılında Qizilqum
Victor Mbaoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Victor Mbaoma şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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