Victor Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Mendoza 30 Eylül 1994 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Eduardo Mendoza Izurieta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Mendoza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 10 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Victor Mendoza'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victor Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2010 yılında Mun. Cañar U20

20 Eylül 2010 yılında Academia U20

1 Ocak 2011 yılında Alfaro Moreno

4 Haziran 2013 yılında Norte América

31 Aralık 2013 yılında Alfaro Moreno

3 Mart 2015 yılında Deportivo Azogues

31 Aralık 2015 yılında Toreros FC

10 Şubat 2016 yılında Barcelona SC

15 Temmuz 2019 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2019 yılında Barcelona SC

Victor Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Mendoza şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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